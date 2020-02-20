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21 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

21 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

21 февраля в Туле будут введены ограничения в организации дорожного движения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 00.00 до 14.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

23 февраля с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси» будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение всех транспортных средств.

Ограничения связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:01 0
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