21 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

21 февраля в Туле будут введены ограничения в организации дорожного движения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 00.00 до 14.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

23 февраля с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси» будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение всех транспортных средств.

Ограничения связаны с празднованием Дня защитника Отечества.