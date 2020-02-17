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Жительница Одоевского района больше года получала деньги от знакомой, угрожая уголовной статьёй

Жительница Одоевского района больше года получала деньги от знакомой, угрожая уголовной статьёй

Злоумышленница находится под стражей. Теперь предстать перед судом придётся ей самой.

В производстве Одоевского районного суда находится уголовное дело по обвинению местной жительницы в особо крупном мошенничестве.

Установлено, что женщина сообщила своей знакомой ложную информацию о том, что в отношении неё возбуждено уголовное дело за публикацию «ВКонтакте» фотографии их общего знакомого. Затем злоумышленница предложила жертве «решить вопрос» за определённую сумму.

Под этим предлогом она больше года получала от потерпевшей крупные суммы – с августа 2018 года по ноябрь 2019 жертва перевела ей более 1,3 млн рублей. Мошенница заключена под стражу и ожидает суда.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:47 +5
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мошенничествоуголовное делосудпреступление
Место
Тульская областьОдоевский район

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