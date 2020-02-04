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Тульский «Арсенал» на сборах сыграл вничью с «Пршибрамом»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» на сборах сыграл вничью с «Пршибрамом»

Контрольный матч состоялся в Турции. Команды забили по одному мячу.

Тульские футболисты провели очередную товарищескую встречу с чешским клубом «Пршибрам». В составе «Арсенала» на поле вышли Нигматуллин, Беляев, Бауэр, Григалава, Комбаров, Кангва, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Ломовицкий и Луценко.

В первой половине матча у туляков было несколько голевых моментов, но реализоваться удалось только на 38-й минуте – Бауэр пробил с 25 метров, вратарь отбил перед собой, Луценко передал мяч Ломовицкому, а тот отправил его в ворота.

На 50-й минута Ломовицкого сменил Лесовой, спустя 10 минут в составе «Арсенала» произошла массовая замена – на поле вышли Хагуш, Пантелеев, Кингс Кангва, Денисов, Сокол, Аджоев, Минаев, Громыко и Ковалев.

На 73-й минуте чешский футболист Нови сравнял счёт – 1:1. Вырваться вперед ни одному из соперников не удалось, матч завершился ничьей. В этой встрече «арсенальцы» Григалава и Аджоев получили жёлтые карточки. Чех Карел Солдат схлопотал два «горчичника» и был удалён с поля.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:43 0
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