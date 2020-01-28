Несколько домов и котельная в Пролетарском округе Тулы остались без воды из-за аварии
Об этом сообщили в «Тулагорводоканале».
28 января 2020 года с 12.15 до окончания работ ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Каракозова, 69 (котельная), 69, 70, 71,
- ул. Серова, 8, 10, 12,
- ул. Марата, 162-а,
- ул. Декабристов, 53.
Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы по адресу: ул. Кирова – ул. Каракозова.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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