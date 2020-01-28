Несколько домов и котельная в Пролетарском округе Тулы остались без воды из-за аварии

Об этом сообщили в «Тулагорводоканале».

28 января 2020 года с 12.15 до окончания работ ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Каракозова, 69 (котельная), 69, 70, 71,

ул. Серова, 8, 10, 12,

ул. Марата, 162-а,

ул. Декабристов, 53.

Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы по адресу: ул. Кирова – ул. Каракозова.