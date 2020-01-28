В Туле выступит Slimus

vk.com/slim_official

Рэп-исполнитель, бывший участник групп «Дымовая завеса» и Centr. Сооснователь «ЦАО Records» Вадим Мотылёв, он же Slim, выступит с сольным концертом.

В Туле музыкант представит свой шестой сольный альбом «Тяжёлый Люкс» и все хиты за период творчества, которых за 17 лет накопилось немало.

Вадим Мотылёв с детства увлекался музыкой, работал с самим Дельфином. Узнавать на улицах его стали в 2003 году после создания одного из самых успешных альбомов группы «Дымовая завеса».

Спустя год музыкант начал сотрудничать с другим известным российским рэп-исполнителем Гуфом в составе группы Centr. Группа сразу же стала популярна на всех уголках территории России и СНГ, но спустя пять лет в 2009 году со скандалом распалась. Многим запомнился конфликт между Slimus и Гуфом во время распада группы Centr, который сопровождался гневными диссами в ответ на клипы друг друга, но к 2016 году музыкантам все-таки удалось забыть все обиды. Тогда Гуф, Slimus и Птаха ненадолго воссоединились в составе группы Centr на время записи совместного альбома. В 2017 году Slimus вновь пересекался с Гуфом и записал две части совместного альбома GuSli.

С 2009 года Slimus активно строит сольную карьеру: выпустил несколько мини-альбомов и сольников, получил хип-хоп-премию Stadium RUMA 2012 как артист года и дал первый живой концерт в Москве. В 2018 и 2019 году Slimus выпустил пятый и шестой сольный альбом.

В этом году накануне своего дня рождения Slimus выпустил новый ЕР «Slimus & ВесЪ — Улей».

Концерт состоится 11 апреля в клубе Backstage. Начало в 20.00.

Билеты уже в продаже.

Вы можете приобрести их онлайн.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»



Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»



Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).



Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00