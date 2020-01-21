Погода в Туле 22 января: до +5 градусов, мокро и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная погода. Ожидаются осадки – дождь и мокрый снег (до 2 мм за сутки).

Ветер западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.