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Погода в Туле 22 января: до +5 градусов, мокро и ветрено

Погода в Туле 22 января: до +5 градусов, мокро и ветрено

Синоптики обещают облачность и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная погода. Ожидаются осадки – дождь и мокрый снег (до 2 мм за сутки).

Ветер западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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