В 2019 году жители завезли в Тульскую область малярию, лихорадки денге и Западного Нила
К счастью, инфекции в нашем регионе не распространились.
По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, в 2019 году в регионе зарегистрировано пять завозных случаев инфекционных заболеваний. Среди них два случая малярии, выявленные у иностранных студентов, прибывших из Нигерии и Конго, три случая лихорадки денге у жителей Тулы и Ясногорска, вернувшихся из Таиланда, один случай лихорадки Западного Нила у жительницы Новомосковска, отдыхавшей в Крыму.
Во всех случаях заболевшие отмечали укусы комарами. Благодаря своевременно проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий распространения инфекций не произошло.
Каждый человек, собираясь в тропические страны, должен знать об опасных заболеваниях, которые могут стать даже причиной смерти. В тропических странах, где влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному размножению насекомых и гельминтов, опасность подстерегает путешественников в различных местах: вода, почва, пища.
Особую опасность для туристов представляют мошки, комары, москиты. Именно они являются переносчиками опасных инфекций.
По официальной информации Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения Бразилии, на протяжении последних трех лет на территории штата Минас-Жирайса зарегистрирована вспышка желтой лихорадки среди населения 24 муниципальных районов. Всего зарегистрировано 133 случая, в том числе 38 с летальным исходом.
За последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2019 году регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде, на Филиппинах.
В некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор имеются случаи заболевания холерой. В Центральной и Западной Африке регистрируются случаи заболевания лихорадкой Эбола, а отдых в 27 странах Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-тихоокеанского регионов (Бразилия, Мальдивы, Мексика, Барбадос и др.) опасен из-за вируса Зика.
Широко распространенным и наиболее опасным инфекционным заболеванием является малярия. Это заболевание передается через укусы комаров.
«Золотые правила» профилактики малярии (ВОЗ):
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перед поездкой обратитесь к своему врачу, узнайте какой препарат необходимо иметь с собой для профилактики малярии, как его принимать,
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принимайте лекарство в назначенных вам дозах и продолжайте это делать в течение 4 недель после выезда из опасной зоны,
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там, где распространена малярия, спать следует в комнате, окна и двери которой затянуты сеткой, или под сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом, края которого заправлены под матрац. Кроме того, с сумерек до рассвета одевайтесь так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги. Открытые участки тела обработайте репеллентом.
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помните о симптомах заболевания. Если у вас внезапно начинаются лихорадка, головная боль, боль в мышцах, тошнота или понос, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обязательно скажите врачу, где вы побывали. Малярия может развиться спустя год после возвращения из путешествия, даже если вы принимали противомалярийные препараты.
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не забывайте, что малярия способна привести к смерти менее чем за 48 часов после появления первых симптомов.
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следует помнить, что во время пребывания в стране, неблагополучной по малярии, и в течение 3-х лет после возвращения на родину при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу, что вы были в «тропиках».
Как предотвратить укусы насекомых:
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в помещениях должны быть сетки на окнах и дверях, если сеток нет — окна должны быть закрыты. Желательно наличие кондиционера.
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репеллент наносить на кожу каждые 3−4 часа в период между сумерками и рассветом.
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если комары проникают в помещение, над кроватями должна быть сетка, заправленная под матрас, убедиться, что сетка не порвана и под ней нет комаров.
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в помещениях, предназначенных для сна использовать аэрозоли и специальные спирали
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одежда должна быть закрытая.
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний:
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употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;
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употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода); нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
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мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
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желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
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в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
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овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком, фрукты очищать от кожуры, не покупать уже очищенные фрукты
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перед едой, перед приготовлением пищи, а также после посещения туалета следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
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при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот; не рекомендуется купаться в водоемах с пресной водой, ходить босиком.
Вакцинопрофилактика:
Для решения вопроса о профилактической вакцинации планирующим поездку необходимо обратиться за консультацией к врачу не менее чем за 4−6 недель до поездки.
При въезде в большинство стран Азии, Африки и Южной Америки, рекомендуют прививки от гепатитов А, В и брюшного тифа, от желтой лихорадки (где имеются очаги этого заболевания); от менингита — путешествующим в страны, расположенные в «менингитном поясе» Африки, планирующим быть в контакте с местным населением. Для взрослых в определенных ситуациях рекомендовано привиться от полиомиелита, дифтерии, кори, столбняка и бешенства.
Путешествующие в тропические страны должны позаботиться о наличии индивидуальной аптечки, которая должна содержать не только средства профилактики тропических инфекций, но и средства для лечения диареи путешественников, малярии и других бактериальных и грибковых инфекций. Также рекомендуется иметь средства от ожогов, обезвоживания, болезней передающихся половым путем, а также средства защиты от кровососущих насекомых.