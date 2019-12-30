В 2019 году жители завезли в Тульскую область малярию, лихорадки денге и Западного Нила

К счастью, инфекции в нашем регионе не распространились.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, в 2019 году в регионе зарегистрировано пять завозных случаев инфекционных заболеваний. Среди них два случая малярии, выявленные у иностранных студентов, прибывших из Нигерии и Конго, три случая лихорадки денге у жителей Тулы и Ясногорска, вернувшихся из Таиланда, один случай лихорадки Западного Нила у жительницы Новомосковска, отдыхавшей в Крыму.

Во всех случаях заболевшие отмечали укусы комарами. Благодаря своевременно проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий распространения инфекций не произошло.

Каждый человек, собираясь в тропические страны, должен знать об опасных заболеваниях, которые могут стать даже причиной смерти. В тропических странах, где влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному размножению насекомых и гельминтов, опасность подстерегает путешественников в различных местах: вода, почва, пища.

Особую опасность для туристов представляют мошки, комары, москиты. Именно они являются переносчиками опасных инфекций.

По официальной информации Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения Бразилии, на протяжении последних трех лет на территории штата Минас-Жирайса зарегистрирована вспышка желтой лихорадки среди населения 24 муниципальных районов. Всего зарегистрировано 133 случая, в том числе 38 с летальным исходом.

За последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2019 году регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде, на Филиппинах.

В некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор имеются случаи заболевания холерой. В Центральной и Западной Африке регистрируются случаи заболевания лихорадкой Эбола, а отдых в 27 странах Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-тихоокеанского регионов (Бразилия, Мальдивы, Мексика, Барбадос и др.) опасен из-за вируса Зика.

Широко распространенным и наиболее опасным инфекционным заболеванием является малярия. Это заболевание передается через укусы комаров.

«Золотые правила» профилактики малярии (ВОЗ):

перед поездкой обратитесь к своему врачу, узнайте какой препарат необходимо иметь с собой для профилактики малярии, как его принимать,

принимайте лекарство в назначенных вам дозах и продолжайте это делать в течение 4 недель после выезда из опасной зоны,

там, где распространена малярия, спать следует в комнате, окна и двери которой затянуты сеткой, или под сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом, края которого заправлены под матрац. Кроме того, с сумерек до рассвета одевайтесь так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги. Открытые участки тела обработайте репеллентом.

помните о симптомах заболевания. Если у вас внезапно начинаются лихорадка, головная боль, боль в мышцах, тошнота или понос, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обязательно скажите врачу, где вы побывали. Малярия может развиться спустя год после возвращения из путешествия, даже если вы принимали противомалярийные препараты.

не забывайте, что малярия способна привести к смерти менее чем за 48 часов после появления первых симптомов.

следует помнить, что во время пребывания в стране, неблагополучной по малярии, и в течение 3-х лет после возвращения на родину при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу, что вы были в «тропиках».

Как предотвратить укусы насекомых:

в помещениях должны быть сетки на окнах и дверях, если сеток нет — окна должны быть закрыты. Желательно наличие кондиционера.

репеллент наносить на кожу каждые 3−4 часа в период между сумерками и рассветом.

если комары проникают в помещение, над кроватями должна быть сетка, заправленная под матрас, убедиться, что сетка не порвана и под ней нет комаров.

в помещениях, предназначенных для сна использовать аэрозоли и специальные спирали

одежда должна быть закрытая.

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний:

употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода); нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;

желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;

в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;

овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком, фрукты очищать от кожуры, не покупать уже очищенные фрукты

перед едой, перед приготовлением пищи, а также после посещения туалета следует всегда тщательно мыть руки с мылом;

при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот; не рекомендуется купаться в водоемах с пресной водой, ходить босиком.

Вакцинопрофилактика:

Для решения вопроса о профилактической вакцинации планирующим поездку необходимо обратиться за консультацией к врачу не менее чем за 4−6 недель до поездки.

При въезде в большинство стран Азии, Африки и Южной Америки, рекомендуют прививки от гепатитов А, В и брюшного тифа, от желтой лихорадки (где имеются очаги этого заболевания); от менингита — путешествующим в страны, расположенные в «менингитном поясе» Африки, планирующим быть в контакте с местным населением. Для взрослых в определенных ситуациях рекомендовано привиться от полиомиелита, дифтерии, кори, столбняка и бешенства.

Путешествующие в тропические страны должны позаботиться о наличии индивидуальной аптечки, которая должна содержать не только средства профилактики тропических инфекций, но и средства для лечения диареи путешественников, малярии и других бактериальных и грибковых инфекций. Также рекомендуется иметь средства от ожогов, обезвоживания, болезней передающихся половым путем, а также средства защиты от кровососущих насекомых.