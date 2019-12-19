Тулячке Соне Гридиной требуются деньги на обследование

О Соне Гридиной мы пишем уже несколько лет. Девочка родилась 27 мая 2010 года, у нее синдром Ди Джорджи — редкое врождённое заболевание, которое стало причиной сложного порока сердца и ослабленного иммунитета. Соня перенесла несколько операций на сердце, а через полгода ей предстоит пройти плановое обследование в клинике Германии.

Дареджан Гридина, мама Софии Этот год для Софии был спокойным, она успешно окончила 1-й класс. София девочка с характером и человек настроения. Участвует в школьных творческих конкурсах по мере возможности, занимает призовые места — мы очень рады этому! Софии всегда нравился немецкий язык, а так как в школе иностранный только с 3-го класса, она решила не ждать, захотела учить немецкий индивидуально. С октября ходит к репетитору, ей нравиться — пусть это только начало, но мы верим в нее и надеемся, что скоро она добьется определенных успехов. Дочка всегда хорошо пела, а сейчас занимается с преподавателем. В общем живет София как обычный ребенок: гуляет, общается с друзьями, в свободное время рисует, лепит, смотрит мультики и играет с братом. А для нас, родителей, этот год прошел в ожидании и тревоге — после обследования и МРТ в феврале 2019 года стало понятно, что на аортальном клапане значительно выросла недостаточность, из-за чего увеличился левый желудочек сердца и в ближайшее время потребуется его замена. А это серьезная операция - опять на открытом сердце. Опять долгие часы ожидания конца операции, реанимация и восстановление… Да, мы это уже проходили, но каждый раз кажется все тяжелее. Да и София уже выросла и многое понимает.



В сентябре 2019 года после обследования и консилиума врачей было решено подождать еще, дать возможность Софии подрасти и не проводить операцию прямо сейчас.

Хирурги посчитали, что общая картина с учетом хорошей работы легочных артерий и легочного клапана стабильна и еще есть время до замены аортального клапана. А пока Соне нужно пить медикаменты и обследоваться обязательно с МРТ каждые 6−9 месяцев, чтобы яснее видеть картину сердца.

Алексей Гридин, папа Софии Следующий шаг — это обследование в июне 2020 года, уже определена дата и добавлены дополнительные обследования, выставлен счет. Сумма всех обследований, проживания, перелета, медикаментов — 4500 евро. Это примерно 325 000 рублей. Для нас это огромная сумма и без помощи добрых людей, без вашей помощи, нам ее не собрать. У нас просто нет другого выхода — обратиться мы можем только к вам! Для кого-то это небольшие деньги, для кого-то просто огромная сумма, как и для нас, но мы верим и знаем, что даже 5, 10 рублей — это огромная помощь Софии! У нас единственное желание на предстоящий Новый год — чтобы нужная сумма была собрана, и чтобы наша Софочка и дальше могла радоваться жизни, была здорова! Надеемся на вашу поддержку и заранее благодарим всех вас!



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