новости
новости
Регистрация
Рейд: В Туле судебные приставы и сотрудники ГИБДД ловят должников

Рейд: В Туле судебные приставы и сотрудники ГИБДД ловят должников

В первую очередь обращается внимание на должников по штрафам ГИБДД. За нарушения ПДД жители Тульской области задолжали более 72 млн руб.

9 декабря в Туле судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Рейд проходил на улице Короленко.

Как в плотном транспортном потоке искали должников? На дороге примерно в ста метрах от служебных автомобилей ГИБДД и судебных приставов выставляется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который считывает номера машин. При этом номерные знаки сверяются с базой данных регионального УФССП.

Если автомобиль с данным номером зарегистрирован за должником, инспекторы сразу же останавливают водителя.

Далее приставы проверяют остановленного водителя по своей базе — есть ли у него еще какие-то долги. Свою задолженность он может погасить на месте с помощью банковской карты. В противном случае судебный пристав-исполнитель вручит должнику требование об оплате долга и явке в отдел ведомства.

Кстати, в соответствии с законом судебный пристав имеет право наложить арест на имущество должника.

Помощник главного судебного пристава Тульской области Полина Овсянникова рассказала:

Полина Овсянникова

- Основная цель проводимых мероприятий — повышение эффективности взыскания задолженности по неоплаченным штрафам в области безопасности дорожного движения и административных штрафов за правонарушения, связанные с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в рамках мероприятия было остановлено 12 автолюбителей-должников по штрафам ГИБДД. Владельцы автомобилей Toyota и Ford оплатили на месте по 2 штрафа в размере 500 руб. с помощью терминала. Также было вручено 9 требований об оплате и явке к судебному приставу-исполнителю.

Как узнать свои долги? Через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств». Также проверить наличие штрафов можно с помощью онлайн-сервиса, размещенного на интернет-сайте ГИБДД.

цифры

На сегодняшний день в УФССП России по Тульской области на исполнении
находится 81 603 исполнительных производства о взыскании штрафов
ГИБДД на общую сумму 72 млн 26 тыс. рублей.

С начала 2019 года по штрафам ГИБДД взыскан 91 млн 52 тыс. рублей в рамках 120 321 исполнительных производств.

Галерея
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 1
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 2
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 3
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 4
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 5
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 6
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 7
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 8
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 9
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 10
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 11
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 12
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 13
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 14
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 15
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 16
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 17
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 18
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 19
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 20
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 21
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 22
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 23
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 24
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 25
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 26
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 27
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 28
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 29
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 30
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 31
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 32
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 33
Рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, Фото: 34
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейд Должниксотрудники ГИБДДсудебные приставы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Металлургов в Туле водители устроили гонки по встречной полосе и едва не сбили пешехода: видео
На ул. Металлургов в Туле водители устроили гонки по встречной полосе и едва не сбили пешехода: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.