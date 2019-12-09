Рейд: В Туле судебные приставы и сотрудники ГИБДД ловят должников

В первую очередь обращается внимание на должников по штрафам ГИБДД. За нарушения ПДД жители Тульской области задолжали более 72 млн руб.

9 декабря в Туле судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Рейд проходил на улице Короленко.

Как в плотном транспортном потоке искали должников? На дороге примерно в ста метрах от служебных автомобилей ГИБДД и судебных приставов выставляется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который считывает номера машин. При этом номерные знаки сверяются с базой данных регионального УФССП.

Если автомобиль с данным номером зарегистрирован за должником, инспекторы сразу же останавливают водителя.

Далее приставы проверяют остановленного водителя по своей базе — есть ли у него еще какие-то долги. Свою задолженность он может погасить на месте с помощью банковской карты. В противном случае судебный пристав-исполнитель вручит должнику требование об оплате долга и явке в отдел ведомства.

Кстати, в соответствии с законом судебный пристав имеет право наложить арест на имущество должника.

Помощник главного судебного пристава Тульской области Полина Овсянникова рассказала:

Полина Овсянникова - Основная цель проводимых мероприятий — повышение эффективности взыскания задолженности по неоплаченным штрафам в области безопасности дорожного движения и административных штрафов за правонарушения, связанные с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня в рамках мероприятия было остановлено 12 автолюбителей-должников по штрафам ГИБДД. Владельцы автомобилей Toyota и Ford оплатили на месте по 2 штрафа в размере 500 руб. с помощью терминала. Также было вручено 9 требований об оплате и явке к судебному приставу-исполнителю.

Как узнать свои долги? Через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств». Также проверить наличие штрафов можно с помощью онлайн-сервиса, размещенного на интернет-сайте ГИБДД.

цифры

На сегодняшний день в УФССП России по Тульской области на исполнении

находится 81 603 исполнительных производства о взыскании штрафов

ГИБДД на общую сумму 72 млн 26 тыс. рублей.

С начала 2019 года по штрафам ГИБДД взыскан 91 млн 52 тыс. рублей в рамках 120 321 исполнительных производств.