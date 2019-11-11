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В Туле объявлен кастинг на участие в фестивале культуры и таланта «Мисс Совершенство – 2019»
Фото модельно-артистического агентства Linda.

В Туле объявлен кастинг на участие в фестивале культуры и таланта «Мисс Совершенство – 2019»

Он пройдет 7 декабря на сцене Тульской областной филармонии. Фестиваль состоится в нашем городе уже в 11-й раз.

В фестивале принимают участие дети и подростки от 4 до 16 лет со всех регионов России. На сегодняшний день в фестивале приняли участие талантливые дети из Москвы, Орла, Рязани, Вологды, Ухты, Нижнего Тагила, Республики Удмуртии, Тулы и Тульской области.

На фестивале юных конкурсанток ожидает четыре выхода: приветствие, визитка, творческий номер и выход в вечерних платьях.

Особое внимание заслуживают творческие номера участниц. Конкурсанткам предложено на выбор представить свои таланты в различных направлениях: вокал, хореография, цирковые и гимнастические номера, театральное мастерство, инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, разговорный жанр (чтение стихов, прозы и т. д.).

По итогам четырех конкурсных выходов места распределятся в трех возрастных категориях по номинациям: «Маленькая мисс Совершенство – 2019», «Мини мисс Совершенство – 2019», «Юная мисс Совершенство - 2019», «Талант мисс Совершенство – 2019».

После оглашения всех титулов жюри предстоит в открытом голосовании выбрать Гран-при конкурса «Мисс Совершенство — 2019».

Заявки для участия принимаются до 1 декабря. Заполнить анкету участника можно в электронном виде на сайте агентства Linda. Подробности по тел.
704-764.

Всероссийский фестиваль культуры и таланта для юных леди «Мисс Совершенство – 2019» организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке министерства культуры Тульской области.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 11:45 −1
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Место
ТулаТульская областная филармония

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