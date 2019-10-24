новости
новости
Регистрация
От Сахалина до города на Неве: где туляки были в командировках этим летом
Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

От Сахалина до города на Неве: где туляки были в командировках этим летом

Tele2 выяснила, куда в летние месяцы ездили бизнес-абоненты из Тульской области.

Маршруты охватили 73 региона — это почти вся страна. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Калуга и Санкт-Петербург. Максимальное количество деловых поездок предприниматели совершали в августе. Чаще всего они отправлялись в столицу. Со значительным отрывом на втором и третьем местах расположились Калуга и Санкт-Петербург. Впервые в десятку рейтинга вошли Ярославль и Иваново, где, к слову, оператор Tele2 запустил сеть этой весной.

Интересно, что Краснодарский край тоже пользовался популярностью у корпоративных абонентов. Но, вероятно в связи с высоким сезоном отпусков, жители ездили в регион не только с деловыми целями, а также и на отдых.

А вот реже туляки решали рабочие вопросы в дальних уголках страны — на Сахалине, в Якутии и Ингушетии. Удивительно, но в топ редких направлений вошла и Мордовия, которая расположена всего в 430 км от Тулы.

Предприниматели в путешествиях значительно чаще пользуются мобильной связью, чем отдыхающие. В среднем каждый тульский бизнес-клиент Tele2 в командировках звонит в 30 раз больше и использует интернет в 7 раз активнее туристов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:04 0
Другие статьи по темам
Событие
Tele2 выяснила куда в летние месяцы ездили бизнес-абоненты из Тульской области
Место
Тульская область
Прочее
бизнес абонентыстатистика деловых переговоров по телефону

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
В Туле на проспекте Ленина из-за аварии собралась пробка
В Туле на проспекте Ленина из-за аварии собралась пробка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.