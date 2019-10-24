От Сахалина до города на Неве: где туляки были в командировках этим летом

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Маршруты охватили 73 региона — это почти вся страна. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Калуга и Санкт-Петербург. Максимальное количество деловых поездок предприниматели совершали в августе. Чаще всего они отправлялись в столицу. Со значительным отрывом на втором и третьем местах расположились Калуга и Санкт-Петербург. Впервые в десятку рейтинга вошли Ярославль и Иваново, где, к слову, оператор Tele2 запустил сеть этой весной.

Интересно, что Краснодарский край тоже пользовался популярностью у корпоративных абонентов. Но, вероятно в связи с высоким сезоном отпусков, жители ездили в регион не только с деловыми целями, а также и на отдых.

А вот реже туляки решали рабочие вопросы в дальних уголках страны — на Сахалине, в Якутии и Ингушетии. Удивительно, но в топ редких направлений вошла и Мордовия, которая расположена всего в 430 км от Тулы.

Предприниматели в путешествиях значительно чаще пользуются мобильной связью, чем отдыхающие. В среднем каждый тульский бизнес-клиент Tele2 в командировках звонит в 30 раз больше и использует интернет в 7 раз активнее туристов.