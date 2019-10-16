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Тульский патронный завод принял участие в международной выставке Arms&hunting 2019
Фото предоставлены пресс-службой АО «Тульский патронный завод».

Тульский патронный завод принял участие в международной выставке Arms&hunting 2019

АО «Тульский патронный завод» представил свою продукцию на XVI Московской международной выставке Arms&Hunting 2019.

Мероприятие прошло с 10 по 13 октября в «Гостином дворе».

Задачей ТПЗ на выставке была не только демонстрация основной линейки продукции, выпускаемой под брендом TulAmmo, но и выявление ожиданий и предпочтений потребителей изделий к новым спортивным и охотничьим боеприпасам, а также получение их отзывов о применении патронов в действии.

Также в результате многочисленных встреч, проведенных ТПЗ с представителями российских компаний, были достигнуты договоренности о перспективах совместной работы в 2020 году.

Константин Куликов, исполнительный директор АО «Тульский патронный завод»:

— Соблюдение баланса между поставкой основной продукции на внутренний и внешний рынки — это один из ключевых векторов развития нашего предприятия, поэтому участие в международных выставках позволяет нам получить обратную связь от широкого круга конечных потребителей — российских и зарубежных клиентов. Это важно и с точки зрения осуществления контроля качества производимой продукции, и для новых разработок в будущем.

На предприятии для дальнейшего развития производственных мощностей уже началась активная работа по модернизации оборудования, которая позволит заводу улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить ее объем, а также реализовать важные проекты, направленные на разработки в области обороны.

 

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из наиболее значимых мировых производителей патронов стрелкового орудия. В настоящее время АО «ТПЗ» — ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешние рынки.

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий. На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.

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АО Тульский патронный завод представил свою продукцию

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