В Ефремове задержали наркоторговца

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 27-летний мужчина может сбывать наркотики в Ефремовском районе. За подозреваемым организовали наблюдение, и через некоторое время он был задержан с поличным.

«В присутствии понятых у него обнаружено и изъято три полимерных пакета с порошком, похожим на наркотик. Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что подозреваемый хранил и, предположительно, планировал распространить с помощью так называемых «закладок» наркотическое средство героин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ, 228.1 УК РФ, предполагающими наказание за покушение на сбыт наркотиков.