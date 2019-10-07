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Названы самые дефицитные профессии в Тульской области

Названы самые дефицитные профессии в Тульской области

По результатам исследования HeadHunter наш регион оказался на девятом месте в топе регионов, где больше всего дефицитных профессий.

Тульская область оказалась в топе регионов с дефицитом кадров. Всего в список попали 25 профессий, в числе которых: шлифовщик, риэлтор, швея, врач, охранник, монтажник, агроном, конструктор и другие.

Дефицитные профессии (конец августа 2019 г.)

Больше всего дефицитных профессий оказалось в Ленинградской области: 15 из 25 попавших в анализ. В Тульской области таких насчитали 10.

Топ-10 регионов, где больше всего дефицитных профессий

Количество дефицитных профессий в каждом регионе (август 2019 г.):

Согласно исследованию, наиболее распространенной дефицитной профессией является врач: нехватка таких специалистов ощущается в 64 регионах из 75, попавших в анализ.

Топ-10 наиболее распространенных дефицитных профессий

Количество регионов, где профессия является дефицитной (август 2019 г.):

– Самой дефицитной в Тульской области оказалась профессия сварщика. Отмечен острый дефицит кадров в сфере медицины и фармацевтики, а также в сфере рабочего персонала, особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как госсектор или искусство, — комментирует Алёна Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

 

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