новости
новости
Регистрация
В Тульской детской областной больнице устанавливают новый аппарат МРТ
Фото: umetex.ru

В Тульской детской областной больнице устанавливают новый аппарат МРТ

С помощью этого прибора врачи смогут ежедневно обследовать 16-18 пациентов.

Современный магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5T скоро будет работать в Тульской детской областной клинической больнице. Он приобретён на средства областного бюджета, в больнице идет монтаж оборудования.

Аппарат, разработанный при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, позволит безопасно, быстро и комфортно проводить диагностику. Время нахождения пациента внутри магнита сократится в 2-3 раза, что создает более комфортные условия для детей. Новый аппарат позволит проводить исследования всего тела пациента.

По словам главврача ТДОКБ Дмитрия Харитонова, новая техника значительно превосходит оборудование предыдущего поколения:

«Аппарат позволит на ранних стадиях выявлять пороки развития головного мозга и диагностировать развитие онкологических опухолей. Кроме того, появляется доступ к дополнительным методикам исследования для получения более детальной информации». 

Предыдущий аппарат МРТ был установлен в больнице в 2007 году, и за 12 лет на нем проведено порядка 48000 исследований – в среднем, 10 пациентов в день. С помощью нового оборудования врачи смогут ежедневно осматривать до 16-18 человек.

В этом году новое оборудование также получат 10 тульских детских поликлиник. Еще в 13 медучреждений новую технику поставят в 2020 году. Для этого из федерального бюджета выделено 249 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
аппарат МРТмагнитно-резонансная томографиямедицинское оборудованиямедтехниказдравоохранениемедицинаТульская детская областная клиническая больница
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на конкурс «Лучшие семейные традиции»
Туляков приглашают на конкурс «Лучшие семейные традиции»
В тульском Заречье задержали велосипедного вора
В тульском Заречье задержали велосипедного вора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.