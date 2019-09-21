В Тульской детской областной больнице устанавливают новый аппарат МРТ

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Современный магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5T скоро будет работать в Тульской детской областной клинической больнице. Он приобретён на средства областного бюджета, в больнице идет монтаж оборудования.

Аппарат, разработанный при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, позволит безопасно, быстро и комфортно проводить диагностику. Время нахождения пациента внутри магнита сократится в 2-3 раза, что создает более комфортные условия для детей. Новый аппарат позволит проводить исследования всего тела пациента.

По словам главврача ТДОКБ Дмитрия Харитонова, новая техника значительно превосходит оборудование предыдущего поколения:

«Аппарат позволит на ранних стадиях выявлять пороки развития головного мозга и диагностировать развитие онкологических опухолей. Кроме того, появляется доступ к дополнительным методикам исследования для получения более детальной информации».

Предыдущий аппарат МРТ был установлен в больнице в 2007 году, и за 12 лет на нем проведено порядка 48000 исследований – в среднем, 10 пациентов в день. С помощью нового оборудования врачи смогут ежедневно осматривать до 16-18 человек.

В этом году новое оборудование также получат 10 тульских детских поликлиник. Еще в 13 медучреждений новую технику поставят в 2020 году. Для этого из федерального бюджета выделено 249 млн рублей.