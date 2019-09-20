В Советске из окна четвертого этажа выпал пенсионер

Как стало известно Myslo, в ночь на 19 сентября рядом с одним из домов на ул. Октябрьской в Советске Щекинского района обнаружили тело 68-летнего мужчины. В ходе осмотра тела эксперты пришли к выводу, что пенсионер скончался от характерных для падения с большой высоты травм.

На данный момент предполагается, что погибший выпал их окна своей квартиры на четвертом этаже. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причину трагедии.