Установка и демонтаж главной тульской новогодней ёлки обойдутся в миллион рублей

На портале госзакупок размещена информация о поиске организации, которая займётся установкой и разборкой главной новогодней ёлки на центральной площади Тулы.

За эти работы заказчик готов заплатить 1 млн 5970 рублей. Идёт приём заявок на участие в аукционе, победитель которого должен будет доставить дерево со склада на площадь Ленина, установить декоративные ограждения, саму ель, а также украсить её.

Общая высота символа Нового года – 30 метров. Городскую ёлку украсят светодиодной гирляндой длиной 2310 метров и 4950 ёлочными шарами. Монтажные работы начнутся 20 ноября, они продлятся ровно неделю. Разбирать конструкцию будут с 20 января по 1 февраля.