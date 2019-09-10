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В Туле наркодилер попался на краже телевизора из гостиницы

В Туле наркодилер попался на краже телевизора из гостиницы

При обыске в номере 29-летнего мужчины нашли 69 свертков с наркотиками и фальшивое полицейское удостоверение.

Заместителем прокурора Пролетарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Калужской области. Он обвиняется в краже, покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и подделке документов.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемый в ночь на 15 февраля украл из номера гостиницы «Металлург» телевизор стоимостью свыше 14 тысяч рублей. При этом сам вор проживал в соседней комнате. Там полицейские нашли 69 свертков с наркотиками. Две «закладки» дилер успел заложить – позже их изъяли. Кроме того, у обвиняемого нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции.

Мужчина находится под стражей, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 +1
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