В Туле жители выступили против строительства высотки на ул. Болдина

Они согласны на 8 этажей, но никак не на 17!

В редакцию Myslo обратились жители нескольких домов, которые рассказали о том, что на месте снесенного барака по улице Болдина планируется построить элитный дом разной этажности (7, 9 и 17 этажей) с подземной парковкой. Предполагается, что на уровне существующих четырёхэтажек на улице Болдина будет располагаться семиэтажная часть новостройки.

О том, что по итогам публичных слушаний такой проект был одобрен, подтвердили и в пресс-службе администрации Тулы.

Территория в этом районе — лакомый кусочек для застройщиков. Девятиэтажки на ул. Белкина несколько лет назад уже были дополнены одноподъездными высотками по принципу точечной застройки: их «воткнули» в проемы между уже стоящими домами. При этом вряд ли кто-то заботился об архитектурном облике: между стандартными панельными 9-этажками появись две высотки, одна из которых – из красного кирпича, другая из белого, внешний вид и этажность абсолютно разная.

По словам Романа Волкова, старшего по дому № 6 по ул. Белкина, жители категорически против строительства, поскольку есть вероятность, что новостройка будет с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства по высоте дома:

Роман Волков – Изначально тут хотели построить дом в 8 этажей, никто из жителей не возражал. Но когда выяснилось, что этажность хотят увеличить, мы не согласились: во-первых, дом закроет от солнца наши квартиры, а во-вторых, куда жители будут ставить машины? Территория у дома будет небольшая, подземный паркинг, который обещает застройщик сделать, не факт, что сможет вместить все машины жителей. А значит, они свой транспорт будут ставить в наши дворы.

На месте, где на фото стоит Роман Волков, по плану должен расположиться новый дом. А значит, дорога, по которой сейчас жители ходят с остановки к своим домам, будет закрыта. Кроме этого жители отмечают, что коммунальные сети и без того загружены ввиду высокой плотности застройки их района, так что еще один многоквартирный дом они просто не выдержат.

Подписи под просьбой не допустить строительство 16-этажного дома поставили жители трех близлежащих домов: № 6, 6-б по ул. Белкина и № 99 по ул. Болдина.

Напомним, барак, который был снесен в 2014 году, выглядел вот так:

Новый дом на этом месте планирует строить ООО «ПаркАртСтрой». На публичных слушаниях был представлен следующий проект:

В ООО «ПаркАртСтрой» рассказали, что ориентировочный срок стройки – два года. В компании прокомментировали вопросы жителей.

Парковка: придомовая территория будет закрытой, на ней будет располагаться подземный паркинг, который сможет вместить все машины жителей.

Коммуникации: подключение нового объекта планируется от магистральных сетей, а не от подводящих к существующим объектам. Магистральные водопроводные и канализационные сети, согласно данным Водоканала, новые и позволяют осуществить подключение. Отопление нового объекта будет осуществляться от собственной крышной котельной. Следовательно, нагрузки на существующие сети теплоснабжения не будет, электричество будет запитано от подстанции по новой кабельной линии.

Затемнение соседних домов: согласно выполненным расчётом по инсоляции, затемнения существующих жилых домов не будет. Чтобы этого не допустить предусмотрена разноэтажная концепция объекта.

Благоустройство: благоустройство предусмотрено всего земельного участка, отведённого под строительство нового объекта с использованием современных малых архитектурных форм.

Подъезды к соседним домам: пожарные разрывы к существующим объектам спроектированы согласно всем действующим нормам.