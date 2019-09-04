В Тульской области сохраняется пожароопасная обстановка

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в большинстве районов нашего региона ожидается высокая степень пожарной опасности — 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».