новости
новости
Регистрация
Туляков научат оказывать первую помощь

Туляков научат оказывать первую помощь

Проект «Научись спасать жизнь!» пройдет в Центральном парке города.

Каждую вторую субботу сентября во всех странах мира отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Этот праздник возник по инициативе организации Красный Крест в 2000 году.

6 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова на площади у фонтана пройдет акция День первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

Главная идея мероприятия заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий медицинского образования, мог в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему до приезда специалистов.

Всего будет организовано 11 учебных точек, на которых инструктора обучат действиям по спасению и ответят на вопросы, а посетители смогут отработать практические навыки по оказанию первой помощи.

Также спасатели развернут специальную пожарную технику, автомобиль водолазной группы, продемонстрируют работу беспилотных летательных аппаратов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:15 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный парк имени Белоусова
Прочее
Научись спасать жизньпервая помощь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области сохраняется пожароопасная обстановка
В Тульской области сохраняется пожароопасная обстановка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.