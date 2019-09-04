Туляков научат оказывать первую помощь

Каждую вторую субботу сентября во всех странах мира отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Этот праздник возник по инициативе организации Красный Крест в 2000 году.

6 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова на площади у фонтана пройдет акция День первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

Главная идея мероприятия заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий медицинского образования, мог в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему до приезда специалистов.

Всего будет организовано 11 учебных точек, на которых инструктора обучат действиям по спасению и ответят на вопросы, а посетители смогут отработать практические навыки по оказанию первой помощи.

Также спасатели развернут специальную пожарную технику, автомобиль водолазной группы, продемонстрируют работу беспилотных летательных аппаратов.