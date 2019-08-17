В Туле из тротуара забил «родник»

Фото Сергея Старикова.

Проезжую часть и тротуар на перекрестке Красноармейского проспекта и Лейтезена заливает вода.

Пересечение Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена залито водой из «родника», который сегодня утром забил из тротуара рядом с домом № 13.

По словам жителей соседних домов, вода начала бить из-под тротуара сегодня утром. На данный момент она уже подмыла песочную подушку под тротуарной плиткой.

Корреспондент Myslo связался с администрацией города. На место была направлена ремонтная бригада Тулагорводоканала.

Как сообщили специалисты, причина «родника» – порыв трубы водоснабжения диаметром 500 мм. Начались работы по ликвидации коммунальной аварии.