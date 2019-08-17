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В Туле из тротуара забил «родник»
Фото Сергея Старикова.

В Туле из тротуара забил «родник»

Проезжую часть и тротуар на перекрестке Красноармейского проспекта и Лейтезена заливает вода.

Пересечение Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена залито водой из «родника», который сегодня утром забил из тротуара рядом с домом № 13.

По словам жителей соседних домов, вода начала бить из-под тротуара сегодня утром. На данный момент она уже подмыла песочную подушку под тротуарной плиткой. 

Корреспондент Myslo связался с администрацией города. На место была направлена ремонтная бригада Тулагорводоканала. 

Как сообщили специалисты, причина «родника» – порыв трубы водоснабжения диаметром 500 мм. Начались работы по ликвидации коммунальной аварии.

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В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 1
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 2
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 3
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 4
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 5
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 6
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 7
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 8
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 9
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 10
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 11
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 12
В Туле из тротуара забил «родник», Фото: 13
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:33 +3
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