Фото Сергея Старикова.
В Туле из тротуара забил «родник»
Проезжую часть и тротуар на перекрестке Красноармейского проспекта и Лейтезена заливает вода.
Пересечение Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена залито водой из «родника», который сегодня утром забил из тротуара рядом с домом № 13.
По словам жителей соседних домов, вода начала бить из-под тротуара сегодня утром. На данный момент она уже подмыла песочную подушку под тротуарной плиткой.
Корреспондент Myslo связался с администрацией города. На место была направлена ремонтная бригада Тулагорводоканала.
Как сообщили специалисты, причина «родника» – порыв трубы водоснабжения диаметром 500 мм. Начались работы по ликвидации коммунальной аварии.
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