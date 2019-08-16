В Туле на Казанской набережной состоится Туристический фестиваль

Мероприятие пройдёт с 16.00 до 21.00 в рамках молодежного пространства «Газон».

Гости фестиваля смогут познакомиться и пообщаться с известным профессиональным путешественником, совершившим несколько автономных путешествий к северному и южному полюсам – Владимиром Семёновичем Чуковым.

Посетители увидят настоящий арктический вездеход, на котором путешествовали наши тульские туристы в этом году по просторам Арктики, парусный катамаран Яхт-клуба «Юнга», экспонаты из Тульского Морского музея, выступление представителей Тульского клуба каякеров.

Будет работать веревочный парк и выставка туристического снаряжения, пройдет мастер-класс по северной ходьбе, организованный Федерацией спортивного туризма.

На фестивале всех желающих научат ставить палатку, управлять гребной лодкой, завязывать морские и туристские узлы. Также гостей ждёт рассказ о безопасных путешествиях от специалистов из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и лекция о подводных погружениях на территории Тульской области от подводного клуба «Нептун».

Весь вечер со сцены будут звучать туристические песни от клуба авторской песни «Бригантина», молодежной гитарной студии «Мост» и студии Владимира Илюхина. Туристический квест, фото-кросс и конкурс на самое оригинальное фото, призы и подарки – это и многое другое ждёт туляков и гостей города на Туристическом фестивале.