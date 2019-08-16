новости
новости
Регистрация
В Туле на Казанской набережной состоится Туристический фестиваль

В Туле на Казанской набережной состоится Туристический фестиваль

Мероприятие пройдёт с 16.00 до 21.00 в рамках молодежного пространства «Газон».

Гости фестиваля смогут познакомиться и пообщаться с известным профессиональным путешественником, совершившим несколько автономных путешествий к северному и южному полюсам – Владимиром Семёновичем Чуковым.

Посетители увидят настоящий арктический вездеход, на котором путешествовали наши тульские туристы в этом году по просторам Арктики, парусный катамаран Яхт-клуба «Юнга», экспонаты из Тульского Морского музея, выступление представителей Тульского клуба каякеров.

Будет работать веревочный парк и выставка туристического снаряжения, пройдет мастер-класс по северной ходьбе, организованный Федерацией спортивного туризма.

На фестивале всех желающих научат ставить палатку, управлять гребной лодкой, завязывать морские и туристские узлы. Также гостей ждёт рассказ о безопасных путешествиях от специалистов из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и лекция о подводных погружениях на территории Тульской области от подводного клуба «Нептун».

Весь вечер со сцены будут звучать туристические песни от клуба авторской песни «Бригантина», молодежной гитарной студии «Мост» и студии Владимира Илюхина. Туристический квест, фото-кросс и конкурс на самое оригинальное фото, призы и подарки – это и многое другое ждёт туляков и гостей города на Туристическом фестивале.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:03 +3
Другие статьи по темам
Событие
туристический фестивальМолодежное пространство Газонвстреча с путешественником
Место
ТулаКазанская набережная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле из тротуара забил «родник»
В Туле из тротуара забил «родник»
Погода в Туле 17 августа: сильный дождь и ветер
Погода в Туле 17 августа: сильный дождь и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.