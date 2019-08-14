К концу сентября в Тульской области откроют шесть новых автодорожных мостов
Работы проводятся специалистами Минобороны России по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
Мосты возводят военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений.
Уже смонтированы три моста: в Веневском районе – через Осетр у д. Андреевка и д. Махринка и через реку Алитовку в д. Сасово. В Куркинском районе – через Малевку у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок. Администрации муниципалитетов оборудуют подъездные пути.
В начале августа начались работы на мосту через Дон в д. Донские Озерки Куркинского района. Новое сооружение соединит несколько деревень и обеспечит доступ к сельхозугодиям. Также военнослужащим предстоит смонтировать мосты через р. Мокрая Табола у д. Красное в Кимовском районе и р. Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.
По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, работы ведутся очень интенсивно и качественно:
– Новые мосты соединят десятки населённых пунктов, обеспечат развитие территорий, дадут возможность развивать сельское хозяйство.
По информации пресс-службы Западного военного округа, в работах участвуют более 150 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Строительство мостов завершится к концу сентября.