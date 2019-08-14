новости
новости
Регистрация
К концу сентября в Тульской области откроют шесть новых автодорожных мостов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

К концу сентября в Тульской области откроют шесть новых автодорожных мостов

Работы проводятся специалистами Минобороны России по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Мосты возводят военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений.

Уже смонтированы три моста: в Веневском районе – через Осетр у д. Андреевка и д. Махринка и через реку Алитовку в д. Сасово. В Куркинском районе – через Малевку у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок. Администрации муниципалитетов оборудуют подъездные пути.

В начале августа начались работы на мосту через Дон в д. Донские Озерки Куркинского района. Новое сооружение соединит несколько деревень и обеспечит доступ к сельхозугодиям. Также военнослужащим предстоит смонтировать мосты через р. Мокрая Табола у д. Красное в Кимовском районе и р. Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, работы ведутся очень интенсивно и качественно:

– Новые мосты соединят десятки населённых пунктов, обеспечат развитие территорий, дадут возможность развивать сельское хозяйство.

По информации пресс-службы Западного военного округа, в работах участвуют более 150 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Строительство мостов завершится к концу сентября.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, 14 августа, в 20:54 +5
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областистроительство мостовновые мостыпереправывоенные учения
Люди
Игорь Сиунов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир»: Тульские сыры взяли золото!
Фестиваль «Сыр. Пир. Мир»: Тульские сыры взяли золото!
Организаторы проекта «Лето в парках» устроили праздник для детей из Иркутской области
Организаторы проекта «Лето в парках» устроили праздник для детей из Иркутской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.