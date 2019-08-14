К концу сентября в Тульской области откроют шесть новых автодорожных мостов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мосты возводят военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений.

Уже смонтированы три моста: в Веневском районе – через Осетр у д. Андреевка и д. Махринка и через реку Алитовку в д. Сасово. В Куркинском районе – через Малевку у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок. Администрации муниципалитетов оборудуют подъездные пути.

В начале августа начались работы на мосту через Дон в д. Донские Озерки Куркинского района. Новое сооружение соединит несколько деревень и обеспечит доступ к сельхозугодиям. Также военнослужащим предстоит смонтировать мосты через р. Мокрая Табола у д. Красное в Кимовском районе и р. Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, работы ведутся очень интенсивно и качественно:

– Новые мосты соединят десятки населённых пунктов, обеспечат развитие территорий, дадут возможность развивать сельское хозяйство.

По информации пресс-службы Западного военного округа, в работах участвуют более 150 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Строительство мостов завершится к концу сентября.