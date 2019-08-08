В Туле объявлено штормовое предупреждение
Будьте внимательны и осторожны.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа с 21.00 в регионе усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 18 м/с. Такая погода сохранится на сутки.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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