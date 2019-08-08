В Туле объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа с 21.00 в регионе усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 18 м/с. Такая погода сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра: