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В Туле объявлено штормовое предупреждение

В Туле объявлено штормовое предупреждение

Будьте внимательны и осторожны.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа с 21.00 в регионе усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 18 м/с. Такая погода сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:38 +2
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