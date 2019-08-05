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Тульские военнослужащие научной роты в Анапе принесли присягу

Тульские военнослужащие научной роты в Анапе принесли присягу

Торжественная церемония прошла на базе Военного инновационного технополиса «Эра». Среди новобранцев были и туляки.

От лица руководства региона солдат и гостей церемонии поприветствовал министр промышленности и науки Андрей Платов.

Министр отметил, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина в этом году первые 20 новобранцев из Тульской области получили возможность проходить службу в самом современном технополисе страны. Также в 2018 году по поручению главы региона в Туле была создана своя научно-производственная рота, которая уже доказала свою эффективность.

В научные роты отбирают самых профессиональных и высококвалифицированных специалистов. Подразделения прикреплены к профильным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Деятельность научных рот будет способствовать выполнению задач, поставленных нацпроектом «Наука» и Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации в части подготовки и профессионального роста высококвалифицированных научных кадров.

Научные роты — военные подразделения в структуре министерства обороны Российской Федерации, осуществляющие разработки на базе различных научно-исследовательских организаций и высших военных учебных заведений.

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