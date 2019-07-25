9-летней Софии Гридиной из Щекино требуются деньги на обследование

Фото из архива семьи Гридиных.

Родители девочки, Дареджан и Алексей Гридины, обращаются за помощью ко всем читателям Myslo.

Когда родители Сони впервые написали письмо в нашу редакцию, малышке было всего три месяца. Единственным способом спасения их дочери была операция за границей. Гридиным требовалось собрать большую сумму в кратчайшие сроки, и благодаря в том числе помощи портальцев средства были собраны. В Германии были успешно сделаны две операции на сердце. Это была первая победа малышки за свою жизнь. С тех пор прошло уже девять лет. Сонечка перенесла еще несколько операций, и вот настал тот день, когда ей снова требуется ваша помощь.

– Здравствуйте, наши дорогие благотворители! — пишут родители Софии. –

Наша дочка в этом году закончила 1-й класс — она большая умница и хорошо учится в дистанционной школе по Skype. Бывает, ленится, но в основном старается. Особенно ей нравятся музыка, ИЗО и технология — она всё-таки творческая личность. Софочка постоянно что-то рисует, лепит или поёт. Также участвует в школьных конкурсах и занимает призовые места. Мы очень гордимся ею!



Наша красавица ходит на йогу, и ей очень нравятся занятия. Не всё получается пока, но то ли ещё будет.



София чувствует себя хорошо, но иногда устаёт, конечно. Видимо, сказывается недостаточность аортального клапана. Софа пьёт выписанные в клинике медикаменты для поддержания здоровья.

В феврале мы вернулись из Берлина, где Софии делали обследование и МРТ — результаты нас расстроили.

По результатам МРТ и обследования на аортальном клапане значительно выросла недостаточность, из-за чего увеличился левый желудочек сердца. Сказать сразу ничего не смогли, понятно только, что это — полостная операция, а какая и когда, будет решено на хирургическом консилиуме в ближайшее время. Пока нас отпустили домой, и теперь мы в ожидании…

С лёгочным клапаном и лёгочными артериями в данный момент всё удовлетворительно.



Совсем недавно пришел ответ из клиники, что Софии нужно быть на контрольном обследовании 23 сентября и там уже точно будет ясно, что дальше нам предстоит и когда следующая операция…



Стоимость обследования и расходов, связанных с ним, – 335 000 рублей. Это огромная сумма для нас, и без вашей помощи нам не справиться!

Мы верим в Софию и надеемся, что всё можно исправить, и предстоящая операция пройдет хорошо. Уповаем на вашу поддержку и помощь в дальнейшем лечении нашей Софочки. Благодарим вас и от всего сердца желаем благополучия и здоровья вам и вашим семьям!



С уважением, мама и папа Софии.



Более подробную информацию можно узнать по телефону БФ «София»: +7 960 601 83 04, Гридин Алексей.