Погода в Туле 23 июля: облачно, дождливо и тепло

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь (до 7 мм за сутки).

Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.