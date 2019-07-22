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Погода в Туле 23 июля: облачно, дождливо и тепло
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 23 июля: облачно, дождливо и тепло

Синоптики прогнозируют умеренный южный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь (до 7 мм за сутки).

Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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