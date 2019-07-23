Фестиваль «Кремли России»: средневековая ярмарка, турнир лучников и историческое дефиле
Гостей фестиваля ждет много интересного. Не пропустите!
27 июля музей «Тульский кремль» приглашает всех желающих на фестиваль исторической реконструкции «Кремли России».
В мероприятии примут участие реконструкторы из 10 российских городов: Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира.
Главное событие фестиваля – реконструкция сражения, в котором русские стрельцы вступят в бой с интервентами эпохи Смутного времени.
Фестиваль состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.
С 12 часов в цитадели откроется средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами, «обжорным рядом». Посетители познакомятся со средневековым ремеслом: будут действовать мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, пройдут мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани и т.д.
В это же время будут действовать демонстрационные исторические площадки: «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII – XVII веков», фотовыставка «Образ средневекового воина», интерактивный воинский лагерь Девлет-Гирея.
Кроме того, гостей фестиваля ждут разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы. Для самых маленьких будет работать уникальная детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами!
Вход свободный.
12.00 – торжественное открытие фестиваля:
- парад и представление участников городов,
- демонстрационные площадки, на которых можно узнать о кремлях городов, представляющих ВИК.
12.30 – 13.30 – реконструкция сражения XVI века. Показательные выступления участников сражения – стрельцов, пушкарей, пикинеров.
13.30 – 14.00 – историческое дефиле (показ реконструкций русского гражданского и военного костюма и вооружения XIII – XVII веков).
14.00 – средневековый пеший турнир.
15.00 – турнир лучников (наличие традиционного русского лука и реконструкции русского костюма XIII – XVII века обязательно).
17.30 – награждение победителей конкурсов и состязаний, участников и организаторов фестиваля.
17.30 –19.00 – концерт аутентичной музыки.
12.00 – 19.00 – средневековая ярмарка.
12.00 – 19.00 – демонстрационные исторические площадки:
- выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII – XVII веков (экспонируется на ростовых манекенах),
- планшетная фотовыставка «Образ воина сквозь эпохи»,
- воинский лагерь Девлет-Гирея (интерактивный лагерь кочевников – юрта с набором походной мебели, посуды и вооружения).
12.00 – 18.00 Исторические интерактивные площадки и аттракционы:
- лучный тир для взрослых,
- детский лучный тир,
- русская полевая артиллерийская позиция (три орудия с набором приспособлений для имитации заряжания и выстрела в том числе интерактивное орудие с раскладным стволом),
- «Русская оружейная палата» (фотозона с русскими костюмами, доспехами и вооружением XIII – XVII веков),
- исторические подвижные игры и забавы,
- демонстрация средневекового ремесла (мастер-классы) – мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, создания набивного рисунка на ткани и т.д.),
- средневековая школа (уроки каллиграфии XVII века – скорописи),
- детская фехтовальная площадка (тямбары),
- мастер-классы по владению средневековым вооружением (сабля, копье),
- детская интерактивная площадка – средневековые аттракционы.