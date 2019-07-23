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Фестиваль «Кремли России»: средневековая ярмарка, турнир лучников и историческое дефиле

Фестиваль «Кремли России»: средневековая ярмарка, турнир лучников и историческое дефиле

Гостей фестиваля ждет много интересного. Не пропустите!

27 июля музей «Тульский кремль» приглашает всех желающих на фестиваль исторической реконструкции «Кремли России». 

В мероприятии примут участие реконструкторы из 10 российских городов: Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира.

Главное событие фестиваля – реконструкция сражения, в котором русские стрельцы вступят в бой с интервентами эпохи Смутного времени.

Фестиваль состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

С 12 часов в цитадели откроется средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами, «обжорным рядом». Посетители познакомятся со средневековым ремеслом: будут действовать мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, пройдут мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани и т.д.

В это же время будут действовать демонстрационные исторические площадки: «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII – XVII веков», фотовыставка «Образ средневекового воина», интерактивный воинский лагерь Девлет-Гирея.

Кроме того, гостей фестиваля ждут разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы. Для самых маленьких будет работать уникальная детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами!

Вход свободный.

программа

12.00 – торжественное открытие фестиваля:

  • парад и представление участников городов,
  • демонстрационные площадки, на которых можно узнать о кремлях городов, представляющих ВИК.

12.30 – 13.30 – реконструкция сражения XVI века. Показательные выступления участников сражения – стрельцов, пушкарей, пикинеров.

13.30 – 14.00 – историческое дефиле (показ реконструкций русского гражданского и военного костюма и вооружения XIII – XVII веков).

14.00 – средневековый пеший турнир.

15.00 – турнир лучников (наличие традиционного русского лука и реконструкции русского костюма XIII – XVII века обязательно).

17.30 – награждение победителей конкурсов и состязаний, участников и организаторов фестиваля.

17.30 –19.00 – концерт аутентичной музыки.

12.00 – 19.00 – средневековая ярмарка.

12.00 – 19.00 – демонстрационные исторические площадки:

  • выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII – XVII веков (экспонируется на ростовых манекенах),
  • планшетная фотовыставка «Образ воина сквозь эпохи»,
  • воинский лагерь Девлет-Гирея (интерактивный лагерь кочевников – юрта с набором походной мебели, посуды и вооружения).

12.00 – 18.00 Исторические интерактивные площадки и аттракционы:

  • лучный тир для взрослых,
  • детский лучный тир,
  • русская полевая артиллерийская позиция (три орудия с набором приспособлений для имитации заряжания и выстрела в том числе интерактивное орудие с раскладным стволом),
  • «Русская оружейная палата» (фотозона с русскими костюмами, доспехами и вооружением XIII – XVII веков),
  • исторические подвижные игры и забавы,
  • демонстрация средневекового ремесла (мастер-классы) – мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, создания набивного рисунка на ткани и т.д.),
  • средневековая школа (уроки каллиграфии XVII века – скорописи),
  • детская фехтовальная площадка (тямбары),
  • мастер-классы по владению средневековым вооружением (сабля, копье),
  • детская интерактивная площадка – средневековые аттракционы.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 +5
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