Погода в Туле 16 июля: дождь с грозой и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь с грозой (за сутки – до 9 мм).

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 8 до 13 градусов тепла, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.