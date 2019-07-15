новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 июля: дождь с грозой и порывистый ветер

Погода в Туле 16 июля: дождь с грозой и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь с грозой (за сутки – до 9 мм).

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 8 до 13 градусов тепла, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепогодапогода в Тульской областипрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сегодня Тулу с рабочим визитом посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Сегодня Тулу с рабочим визитом посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
В российских супермаркетах можно будет снимать наличные
В российских супермаркетах можно будет снимать наличные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.