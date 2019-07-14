Погода в Туле 15 июля: +25°С, дождь и гроза

Правда, по прогнозам синоптиков, дождь с грозой затронут лишь некоторые районы нашего региона.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер переменный 4-9 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха днем — от +20 до +25°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.