Туляк оплатил более 5 млн рублей налогов, чтобы не лишиться дорогой иномарки

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с имуществом должника.

В отделе судебных приставов Советского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по налогам на доход физического лица в размере 5,6 млн рублей.

Сотрудники УФССП России по Тульской области наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника: автомобиля BMW и объектов недвижимости.

Узнав об этом, неплательщик полностью погасил задолженность. Исполнительное производство окончено в связи с исполнением, запрет регистрационных действий снят.