Фото из архива Myslo.
Инспекторы ГИБДД ловят в Туле должников
В областном центре проводится рейд.
В Туле сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе рейда особое внимание инспекторы ДПС уделят выявлению и привлечению к ответственности водителей, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Рейд продлится до 3 июля.
Госавтоинспекция напоминает тулякам, что за неуплату административного штрафа в срок в отношении нарушителя составляется материал по ст. 20.25 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.
Проверить имеющиеся задолженности по штрафам ГИБДД возможно через единый портал Госуслуг и раздел официального сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов».
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