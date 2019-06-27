Инспекторы ГИБДД ловят в Туле должников

Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе рейда особое внимание инспекторы ДПС уделят выявлению и привлечению к ответственности водителей, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Рейд продлится до 3 июля.

Госавтоинспекция напоминает тулякам, что за неуплату административного штрафа в срок в отношении нарушителя составляется материал по ст. 20.25 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.