новости
новости
Регистрация
Инспекторы ГИБДД ловят в Туле должников
Фото из архива Myslo.

Инспекторы ГИБДД ловят в Туле должников

В областном центре проводится рейд.

В Туле сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе рейда особое внимание инспекторы ДПС уделят выявлению и привлечению к ответственности водителей, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Рейд продлится до 3 июля.
 
Госавтоинспекция напоминает тулякам, что за неуплату административного штрафа в срок в отношении нарушителя составляется материал по ст. 20.25 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов. 
 
Проверить имеющиеся задолженности по штрафам ГИБДД возможно через единый портал Госуслуг и раздел официального сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов».

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГИБДДрейд ГИБДДдолжник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Потоп в тульской школе: подрядчику направили претензию
Потоп в тульской школе: подрядчику направили претензию
Современные технологии в работе регионального оператора «МСК-НТ»: объективный контроль в сфере обращения с ТКО
Современные технологии в работе регионального оператора «МСК-НТ»: объективный контроль в сфере обращения с ТКО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.