Вонь с очистных в Заречье: на станцию обезвоживания потратят 370 млн рублей

Фото из архива Myslo.

В этом году в Туле начнется реализация проекта по строительству цеха механического обезвоживания осадка в Заречье. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его стоимость составит 370 миллионов рублей.

Построить объект планируют к декабрю 2020 года. Строительство данного цеха позволит решить застарелую проблему с неприятным запахом в Заречье.

Сообщается, что площадь иловых полей сократится в 17-19 раз, именно они являются основным источником неприятного запаха с очистных сооружений. После рекультивации на месте иловых полей планируют высадить зеленые насаждения.