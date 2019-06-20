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Вонь с очистных в Заречье: на станцию обезвоживания потратят 370 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Вонь с очистных в Заречье: на станцию обезвоживания потратят 370 млн рублей

Объект планируют построить к декабрю 2020 года.

В этом году в Туле начнется реализация проекта по строительству цеха механического обезвоживания осадка в Заречье. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его стоимость составит 370 миллионов рублей.

Построить объект планируют к декабрю 2020 года. Строительство данного цеха позволит решить застарелую проблему с неприятным запахом в Заречье.

Сообщается, что площадь иловых полей сократится в 17-19 раз, именно они являются основным источником неприятного запаха с очистных сооружений. После рекультивации на месте иловых полей планируют высадить зеленые насаждения.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 0
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