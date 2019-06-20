В Туле пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»
Акция состоится в ночь на 22 июня 2019 года в преддверии Дня памяти и скорби. Туляки зажгут свечи в память о павших.
21 июня с 23.00 в Центральном парке культуры и отдыха им.
22 июня в 4.00 на площади Победы туляки по традиции зажгут и установят «Свечи памяти» к Вечному огню и обелискам городов-героев. В мероприятии может принять участие каждый желающий.
Сбор участников — в 3.30 на площади Победы.
Для удобства жителей в эту ночь общественной городской транспорт будет работать по специальному расписанию.