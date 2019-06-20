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В Туле пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»

В Туле пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»

Акция состоится в ночь на 22 июня 2019 года в преддверии Дня памяти и скорби. Туляки зажгут свечи в память о павших.

21 июня с 23.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова начнется мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На сцене пройдет концертная программа, выступят ветераны, а в 00.00 будет организовано шествие колонны к монументу «Бессмертный полк» и объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

22 июня в 4.00 на площади Победы туляки по традиции зажгут и установят «Свечи памяти» к Вечному огню и обелискам городов-героев. В мероприятии может принять участие каждый желающий.

Сбор участников — в 3.30 на площади Победы.

Для удобства жителей в эту ночь общественной городской транспорт будет работать по специальному расписанию.

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