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Москвичей на ВДНХ угостили 25-килограммовым тульским пряником
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Москвичей на ВДНХ угостили 25-килограммовым тульским пряником

Представители Тульской области приняли участие в фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».

На самой масштабной тематической площадке фестиваля «Аллея регионов» гостей встречал павильон Тульской области – любой желающий мог взять себе набор тематических открыток, а маленькие гости прокатились на больших авторских велосипедах и получили в подарок яркие воздушные шарики с надписью «Тула. Лето. Море впечатлений».

Большой ажиотаж вызвала дегустация 25-килограммового тульского пряника. На фестивале можно было приобрести тульский пряник, белевскую пастилу и яблоки в карамели. Кроме того, посетители познакомились с туристическими достопримечательностями Тульской области,

– Туризм – это индустрия впечатлений, – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. – Наш регион готов предложить целую палитру возможностей для туристов на любой вкус и кошелек: от тихого отдыха наедине с природой до шумных праздников и фестивалей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:35 +4
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Люди
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МоскваВДНХ

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