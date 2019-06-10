Как Тула отметит День России – полная афиша праздника

12 июня туляков ждет не только дополнительный выходной, но и насыщенная развлекательная программа: выступление Мота, выставка авто и турнир русских богатырей.

Праздничная программа

Фестиваль Автострада

Тула, пл. Ленина

12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа на территории кремля и площади Ленина. В 12.00 начнется международный фестиваль «Автострада». Гости увидят выставку авто- и мототехники, на которой будут представлены ретро-машины и тюнингованные современные модели. В рамках фестиваля пройдет первенство Тульской области по любительскому ралли. В этих соревнованиях могут принять участие не только классические, но и абсолютно любые автомобили. Участники стартуют от площади Тульского кремля в 12.01 и проследуют по 60-километровому маршруту.

Также в программе:

шоу автозвука, выступления байк-клубов, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления, шоу мотокаскадеров Legend stunt team.

В 19.00 состоится праздничный концерт, главной звездой вечера станет рэп-исполнитель Мот. Завершит праздник фейерверк в 22.00.

Праздничные программы в тульских музеях

День России на Куликовом поле

Экскурсии, мастер-классы — 150-400 р.

Мемориал на Красном холме

Тульская область, Куркинский район, д. Ивановка.

9.30−10.00 Молебен в храме-памятнике Сергия Радонежского.

10.00−11.00 Торжественные проводы лучших призывников Тульской области в Вооруженные Силы России «Готов служить Отчизне».

11.00−11.30 «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

Музейный комплекс в Моховом

Тульская область, Куркинский район, д. Моховое.

9.00−16.00 Ярмарка «Торговая околица»: сувениры, летние кафе.

10.00−19.00 Посещение Музея Куликовской битвы, детского музея-квеста «Один в поле не воин», интерактивной выставки «Государева стража. Южные рубежи русского государства» в составе экскурсионных групп. Последняя экскурсия по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» отправляется в 17.15.

Цена с человека: 400 руб., студенты, пенсионеры, члены РВИО — 300 р., дети 7-16 лет — 150 р., до 7 лет — бесплатно (обязательно в сопровождении взрослого с оплаченным билетом).

11.00−12.00 Детский концерт «Россия — это мы!».

11.00−15.00 Катание на лошадях Конного двора Куликова поля. Цена: катание верхом — 200 рублей, катание в бричке — 200 рублей с чел.

11.00−14.00 Соревнования «Матч-гигант» на Кубок Дмитрия Донского. Соревнования спортивных коллективов Кимовского и Куркинского районов, города Ельца по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле.

11.00−15.00 Мастер-класс по стрельбе из пушки «Курс молодого стрельца» в рамках работы новой выставки «Государева стража». Цена с чел. – 350 р.

11.00−13.00 Конкурс-фестиваль национальных кухонь на Куликовом поле «Богатырская трапеза». Дегустации платные.

11.30−12.30 Выступление оркестра русских народных инструментов Тульской областной филармонии в амфитеатре Музея Куликовской битвы.

12.00−14.30 Концертно-игровая программа представителей диаспор Тульской области «Национальный калейдоскоп».

12.00—15.00 Соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».

Погружение в эпоху Средневековья в музее «Тульские древности»

Тула, пр. Ленина, 47.

Входной билет + экскурсия, мастер-классы – 250-300 р.

10.00−12.00 Тематические экскурсии по экспозициям музея. По входному билету + экскурсия, фотосессия — в подарок.

В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» можно погрузиться в эпоху Куликовской битвы. Яркая фотосессия дополнит поход в музей. Можно облачиться в доспехи, накинуть княжеский плащ, вооружиться щитом и мечом. Верными помощниками посетителей станут также деревянные кони, которые дополнят образ средневекового всадника.

В экспозиции «Секреты тульских мастеров» можно познакомиться с жизнью и бытом тульского мастерового XVII-XIX вв. , узнать о гончарном и кузнечном ремеслах и старинных мерах длины и веса. Свое пребывание в любимом музейном пространстве туляков можно разнообразить яркой фотосессией в русских костюмах. Необычные фотографии добавят приятных воспоминаний о посещении музея «Тульские древности».

12.00 Интерактивная программа «Один день в русской избе». 3+ Цена: 300 р.

Старинная русская изба не просто дом, в ней жили и работали. Здесь можно познакомиться с традиционным бытом наших предков, узнать распорядок дня, выполнить несложную работу по дому, поиграть в старинные игры и игрушки, устроиться на ночь и при лучине послушать сказку.

День России в Музее оружия

Тула, ул. Октябрьская, 2.

На закрытие выставки — вход по пригласительным, на викторину — по входному билету в музей.

10.00−17.00 Патриотическая акция «Лента триколор». Территория музея.

14.30 Праздничный флешмоб «Горжусь Россией!». Территория музея.

14.30−15.00 Концертная программа оркестра духовых и ударных инструментов Московской городской детской музыкальной школы имени И. О. Дунаевского . Территория музея.

15.15−15.45 Торжественное закрытие военно-исторической выставки «История в миниатюре – взгляд сквозь века». Экспозиция, 3-й этаж.

15.45−16.15 Интеллектуальная викторина «Необъятная моя Россия!». Экспозиция.

12 июня в Тульских парках



В этот день действуют специальные акции и скидки, подробнее здесь.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Детский городок

10.30 Мастер-класс по созданию флага Российской Федерации.

12.00−12.30 Тренировка по зумбе.

12.30−13.00 Проект «Ретро-комикс».

Фонтанная площадь

11.00−18.00 Ярмарка тульских мастеров.

13.00−17.00 Мастер-классы по:

аэродизайну,

созданию флага Российской Федерации,

созданию декоративной фоторамки, декоративного подноса и домика для питомца,

правополушарному рисованию.

13.00−17.00 Мастер-класс от компьютерной академии Рубикон.

Эстрада

13.00 Всероссийская акция – флешмоб «Русь танцевальная».

13.05 Открытая тренировка по зумбе.

13.30 Курс юного защитника Родины.

14.00 Концертная программа «Живи, Россия!».

16.00 Выступление духового оркестра «Росгвардия».

Ротонда.

17.00 НЕскучная классика «Человек-оркестр М. Ларичев».

Скейтпарк.

16.00 Соревнования и показательные выступления.

Комсомольский парк культуры и отдыха

Эстрада

11.00 Детская анимационная программа «Служу России».

Пролетарский парк культуры и отдыха

Эстрада

11.00 Детская анимационная программа «Служу России».

Спортивная программа

Блицтурнир по шахматам

Тульская шахматная гостиная, Тула, пр. Ленина, 16.

12.00 Праздничный блицтурнир по шахматам (контроль времени 3 минуты + 2 секунды на ход). К участию приглашаются все желающие независимо от возраста или навыков игры. Победителей и призёров в различных номинациях (среди детей, женщин, пенсионеров) ждут памятные призы.

Турнир по боксу «День России»

Алексин, Центральная площадь у ДК им. Бондаря.

13.30 В рамках турнира пройдут показательные выступления представителей разных направлений единоборств и творческих коллективов.

Тур фестиваля экстремального искусства «Мастера стилей»

Ясногорск, пл. им. Ленина.

15.30 Трехчасовой марафон молодежной уличной культуры и спорта. Участники танцуют брейк и хип-хоп, показывают головокружительные трюки в паркуре, фриране, на скейте, самокате или BMX, рисуют граффити, создают объекты стрит-арта и демонстрируют свои достижения в воркауте.

Финал соревнований по хоккею «Россия в моем сердце»

Ледовая арена «Тропик», Тула, ул. Демьянова, 26-б.

13.15 Турнир по хоккею, посвященный Дню России, в котором определится победитель среди взрослых любительских команд.

12 июня в Большой Туле

11.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Храм Александра Невского, пл. А. Невского, 1.

14.00 Праздничная программа «Россия в наших сердцах!». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, 1-а).

14.00 Акция — стена признаний «Я и моя Россия!». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, 1-а).

16.00 Мастер-класс по работе с природными материалами, создание арт-объектов. Парковая зона Дома культуры «Косогорец» (пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2).

18.00 Проект «Каникулы в городе». Центральный территориальный округ «Орешник», пос. Горняк, 2-й проезд.

19.00 Молодежная дискотека. МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Прилепский», отдел «Ильинский» (п. Ильинка, ул. Центральная, 19-а, корп. 1).

Где перекроют движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, приуроченных ко Дню России, будут введены ограничения для всех видов транспортных средств:

Запрещена стоянка:

с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;

на площади, прилегающей к храму Александра Невского; с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской; с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке для всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»;

Ограничено движение:

с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Расписание пригородных поездов

Во время праздников движение пригородных будет организовано следующим образом:

11 июня — расписанием пятницы,

12 июня — расписанием воскресенья.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».