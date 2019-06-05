В тульском поселке забыли построить канализацию, а штрафы выставили жителям

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тепло-Огаревском районе жители остались один на один с затопляющей все вокруг канализацией и штрафами от администрации.

В поселке Северный Тепло-Огаревского района когда-то кипела жизнь. Несколько десятков семей в 1987 году получили здесь дома от совхоза, работали, жили и были полны надежд. Например, руководство совхоза обещало построить центральную канализацию, чтобы дома были совсем уж современными. Но в 1993 году совхоз обанкротился, и с тех пор про поселок все забыли. Жители ул. Механизаторов как смогли, приспособились к новым условиям.

– У нас в каждом доме выгребные ямы. Когда был совхоз, их постоянно откачивали, а потом все распалось, техники не стало, – говорит Нина Канаева. – Нам зарплаты не отдали, мы здесь совсем без денег были. Да еще и канализация из ям полилась к нам в дома. Ну что нам было делать? Ждать помощи со стороны не приходилось, мы собрались все вместе и проложили от выгребной ямы трубы в луг, который через дорогу. Им никто не пользуется, и канализации мало. Мы потом все это закрыли, присыпали, и так живем уже 20 лет. Конечно, это не удобства центральной канализации, но жить можно.



По словам жителей поселка, о заброшенном луге администрация не вспоминает. Убирают и окашивают его люди из близлежащих домов.

Такое положение дел всех жителей устраивало. Их улица крайняя в поселке, прямо перед лугом. Канализации немного, она не дотекает даже до середины луга, запаха тоже нет.



Вот в такую лунку сливается канализация из каждого дома.

Сломали 32-летний асфальт

В мае 2019 года на жителей ул. Механизаторов посыпались штрафы из администрации. Первый за невыполнение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере благоустройства, не повлекших нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Второй – за факт проведения земляных работ без оформления ордера. Каждый штраф от 2500 до 5000 руб.

Нина Буйнова – Нам обидно, что с нами даже не поговорили, ничего не объяснили. Глава к нам не заглядывал несколько лет. Теперь же нас по одному вызывают в администрацию. Предъявляют не только за то, что сливаем канализацию, но и за перекопанный газон и разрушенную дорогу. Но нам вроде как «пошли на уступки»: все наши нарушения обещали уложить в 5000 рублей штрафа. Обидно, конечно, что администрация вспоминает, что это их луг, только когда нужно выписывать штрафы. Потому что окашиваем и убираем мы его сами, чтобы не зарасти в бурьяне.

Справедливости ради стоит сказать: «газон» на газон в привычном понимании не похож не из-за земляных работ, он просто никогда не разравнивался техникой, поэтому и сам по своей природе неровный, проходящих на нем труб не видно. А небольшие пробоины на асфальте, сделанные жителями, меркнут на фоне естественных ям на дороге, не видавшей ремонта с 1987 года.



Яма, которую жители сделали при прокладке труб.



Дыры в асфальте, которые разрушились от времени. За них никому не предъявляют претензий.

Половина пенсии – на откачку

Выход из ситуации у жителей есть – заказывать ассенизаторскую машину и опустошать выгребные ямы. Но если присмотреться повнимательнее, для многих этот выход окажется невозможным.

Надежда Шаготская – Вызов машины для откачки стоит 900 рублей. А небольшие ямы заполняются меньше чем за неделю. То есть в месяц мне нужно отдать 4 000 рублей только за ассенизаторскую машину. У меня пенсия 10 тыс. рублей, мне нужно покупать продукты и лекарства. И таких пенсионеров у нас целая улица. А теперь нам говорят: участвуйте в «Народном бюджете», копайте новые выгребные ямы, но где взять деньги?

Есть и вторая проблема:

Валентина Новикова – Ассенизаторской машине канализационные стоки сливать тоже некуда. Тут, честно говоря, у многих деревень стоки выходят на улицу, потому что очистные не работают уже несколько лет.

Корреспонденты Myslo нашли очистные. Сейчас в них нет ни окон, ни дверей, а все вокруг заросло бурьяном.



Очистные в деревне Нарышкино, которые не работают уже два года.

Зато река рядом с ними полностью затоплена канализацией: об этом говорит и ее внешний вид, и зловонный запах.



Та самая река-вонючка в Нарышкино. Её отказываются замечать местные власти.

Откуда течет канализация, видно невооруженным глазом: по полю, ведущему из села Нарышкино, тянется колея камышей, вероятно, поле здесь не просыхает от сточных вод. Но на это нарушение и экологическую беду никто не обращает внимания.

Никто жителям ничего не должен

Понятно, что закон на стороне администрации, но что делать людям, которые финансово просто не смогут решить проблему? Мы попросили прокомментировать проблему главу администрации Тепло-Огаревского района Андрея Фитисова. Но он, кажется, не проникся словами жителей:

Андрей Фитисов – Здесь позиция одна – ничего им объяснять никто и не должен был. ... Они взяли асфальт проломили, и ручьи текут, гуси ходят. Разрешения не брали, ни с кем не согласовывали. Они просто сделали отвод канализации на луг. И сейчас они говорят, что услуги им никто не оказывает. У нас много оказывается услуг по откачке. А зачем они им? Так проще! Они не платят за сброс, у них нет центральной канализации. Пустили в луг и ладно. ... Все частные домовладения обслуживаются самостоятельно. Мы можем только посоветовать организацию, которая будет откачивать. Они свою личную канализацию сбрасывают на луг, где ходят дети. Они там очень хорошо приспособились. ...Мало того, что асфальт нарушили полностью, завтра они нам скажут, давайте ремонтируйте нам асфальт. А перекопали его весь они.

На вопрос, есть ли место для слива ассенизаторской машины, глава ответил:

– Кому надо, все откачивают. Половина поселка откачивает и нормально живет.

Мнение главы по поводу загаженной речки в Нарышкино и неработающих очистных:

– Это те очистные, которые нам передало обанкротившееся предприятие «Факел» (в позапрошлом году). Они год были бесхозными. Сейчас мы оформили собственность и разрабатываем проектно-сметную документацию по реконструкции. Я думаю, что на следующий год все будет работать. Сейчас канализация в реку не сливается, только если попадает что-то с паводком.

С таким подходом решение этой сложной проблемы в полной мере сваливается на жителей. Myslo просит считать публикацию обращением в прокуратуру Тульской области.