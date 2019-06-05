В Ясногорск и Плавск привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Свято-Покровском храме Ясногорска с 17 по 26 июня и в Свято-Сергиевском храме Плавска с 27 июня по 6 июля будет пребывать ковчег с частью мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

В эти дни храмы будут открыты с 8.00 до 17.00. Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста. Святитель Спиридон помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях. Считается, что святитель помогает людям, имеющим материальные проблемы, поскольку хорошо знал, что такое бедность. К нему обращаются и за разрешением жилищных проблем и при других нуждах.

Храм в Ясногорске: ул. Садовая, 21.

Храм в Плавске: ул. Коммунаров, 48.