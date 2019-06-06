На стадионе «Арсенал» в Туле разрешили проводить матчи Лиги Европы

Фото: arsenaltula.ru

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочее совещание с президентом ПФК «Арсенал» Гурамом Аджоевым и гендиректором клуба Дмитрием Балашовым.

Глава Тульской области еще раз поздравил клуб с выходом в Лигу Европы и отметил, что впервые в истории «Арсенала» взят такой рубеж.

- Мы все верили в наших ребят. И это общая победа, которую вы разделили со всеми болельщиками «Арсенала». В то же время такой успех — это еще и ответственность, и новые задачи, которые теперь стоят перед командой. Конечно, нужна и соответствующая инфраструктура, — цитирует Алексея Дюмина пресс-служба команды.

Губернатор отметил, что ему известно о визите представителей УЕФА на «Арсенал». После осмотра они пришли к выводу, что игры Лиги Европы на стадионе разрешены.

Недостатки все же были выявлены, поэтому, по словам Алексея Дюмина, их надо устранить в ближайшее время.

Так, Дмитрий Балашов сообщил, что замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации. Ну, а более серьезные вопросы могут возникнуть в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы. В частности, это отсутствие освещения в зоне подъезда команд. Этот вопрос сейчас прорабатывается с городской администрацией.

Кроме того, есть проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона. Нужно создать навигацию по стадиону и установить указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте. Все замечания следует устранить до 30 июня.

По каждому пункту назначены ответственные, работы уже начаты.

Гурам Аджоев поблагодарил губернатора за оказанное клубу внимание и сообщил, что по поручению главы региона все футболисты получили заслуженные премии. Также он поблагодарил за поддержку Академии футбола. В частности — за подаренный 56-местный автобус.

Также Алексей Дюмин отметил, что на стадионе «Арсенал» запланировано строительство крытого футбольного манежа для занятий академии.

На рабочем совещении Алексей Дюмин представил руководителям футбольного клуба своего помощника по спорту Дмитрия Яковлева и обозначил сферу его ответственности. Это работа по направлению клуба «Арсенал», а также развитие хоккея в регионе.

Своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину Алексей Дюмин поручил взять приведение стадиона по стадиону «Арсенал» на личный контроль. Также необходимо проработать обустройство тренировочной базы. Дмитрию Яковлеву также поручено контролировать и синхронизировать проведение всех работ.

Подключиться к решению проблемных вопросов на стадионе Губернатор также поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову.

В настоящее время ведется активный поиск новых партнеров для увеличения финансовой поддержки «Арсенала». Ряд встреч уже запланирован на Петербургском международном экономическом форуме.