Фото Юлии Александровой
На ул. Ложевой в Туле легковушка снесла светофор
По предварительным данным, серьезно пострадавших в результате ДТП нет.
Как сообщает корреспондент Myslo, утром 13 мая в районе пересечения ул. Ложевой и ул. Калинина в Туле легковой автомобиль Volkswagen столкнулся со встречным Land Rover, вылетевшим со встречки. Volkswagen от удара развернуло, и он врезался в светофор.
На месте происшествия работали медики и сотрудники МЧС.
На момент публикации новости информации о серьезно пострадавших в результате автоаварии не поступало.
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