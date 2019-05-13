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На ул. Ложевой в Туле легковушка снесла светофор
Фото Юлии Александровой

На ул. Ложевой в Туле легковушка снесла светофор

По предварительным данным, серьезно пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 13 мая в районе пересечения ул. Ложевой и ул. Калинина в Туле легковой автомобиль Volkswagen столкнулся со встречным Land Rover, вылетевшим со встречки.  Volkswagen от удара развернуло, и он врезался в светофор.
 
На месте происшествия работали медики и сотрудники МЧС.
 
 
На момент публикации новости информации о серьезно пострадавших в результате автоаварии не поступало.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:46 +9
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