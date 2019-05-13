На ул. Ложевой в Туле легковушка снесла светофор

Фото Юлии Александровой

По предварительным данным, серьезно пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 13 мая в районе пересечения ул. Ложевой и ул. Калинина в Туле легковой автомобиль Volkswagen столкнулся со встречным Land Rover, вылетевшим со встречки. Volkswagen от удара развернуло, и он врезался в светофор.

На месте происшествия работали медики и сотрудники МЧС.

На момент публикации новости информации о серьезно пострадавших в результате автоаварии не поступало.