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Утром 1 мая в Туле ожидаются заморозки

Утром 1 мая в Туле ожидаются заморозки

Будьте внимательны!

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 1 мая в регионе ожидаются заморозки от 0 C до -2 C.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:13 +2
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