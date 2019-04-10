Фото Сергея Старикова
130 тульских семей скоро переедут в новые квартиры из аварийного жилья
Дом на ул. Новоселов в Скуратово почти достроен и будет соответствовать всем современным нормам.
10 апреля замглавы тульской администрации – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин и председатель комитета имущественных и земельных отношений Манана Двали посетили строительную площадку на ул. Новоселов в Скуратово. Вместе с журналистами они осмотрели дом, в который скоро более сотни семей переселятся из аварийного жилья.
Как рассказал Алексей Сорокин, 9-этажный 216-квартирный дом площадью более 8 тыс. квадратных метров возводит тульская компания ЗАО «Внешстрой».
Темпы строительства достаточно серьезные, идут по графику и поэтому нет никаких сомнений, что сдача объекта состоится в 2019 году.
Дом ничем не отличается от другого жилья в котором квартиры покупают за свой счет. У него будет благоустроенный двор, соответствующие классы энергоэффективности и безопасности, а также пандусы, разворотные площадки для маломобильных групп населения и сигнальная плитка для слабовидящих.
Алексей Сорокин
- На сегодняшний момент по программе переселения город приобретает здесь 130 квартир. Сумма затраченных на это средств - более 214 млн рублей. Соответственно, 130 семей уже в этом году получат благоустроенное и комфортное жилье.
По словам исполнительного директора ЗАО «Внешстрой» Юрия Афанасьева, в доме будут счетчики коммунальных ресурсов, датчики пожарной сигнализации, домофоны, радиоточки и интернет-кабели. Кроме того, в подъездах установят громкоговорители ГО и ЧС, с помощью которых жителей можно оповестить жителей, например, об аварийной ситуации, пожаре, или ЧС.
Юрий Афанасьев
- Отопление централизованное, стояки находятся в подъездах. В случае какой-то аварии доступ в квартиру не нужен - мы все это можем отключить на лестничной клетке. Новая автономная котельная на 4,5 квт. будет введена в эксплуатацию в июне этого года.
Администрация города собирается продолжать работу в данном направлении. Уже сейчас неподалеку от этого дома ведутся работы по геологическому исследованию новой площадки под строительство.
Напомним, в 2018 году при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина была разработана региональная программа переселения. В рамках нее в 2018-2019 годах планировалось приобрести 281 квартиру для переселения семей из 35 аварийных домов.
В этом году администрацией города в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» планируется исключительно за счет собственных средств приобрести 140 квартир для полного отселения 11 аварийных домов.
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