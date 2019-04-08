В 49 тульских многоэтажках началась замена лифтов

Работы в этих домах планируют завершить уже к началу лета.

Больше половины лифтов, установленных в многоэтажных домах, отработали свой эксплуатационный срок – 25 лет. Об этом рассказал заместитель главы города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Всего в тульских домах эксплуатируется 2311 лифтов, из них 1396 лифтов – больше предусмотренного срока. В прошлом году в областном центре по поручению губернатора Алексея Дюмина стартовала программа по замене лифтового оборудования.

Она финансируется из четырёх источников: 29,9% – из городского бюджета, столько же – из бюджета регионального правительства, 36,5% – из фонда капитального ремонта и 3,7% средств вносят сами жители. В прошлом году в Туле по этой программе заменили 77 лифтов на сумму более 106 млн рублей.

В 2019 году программа продолжена – планируется заменить 231 лифт в 65 домах. Для софинансирования работ по замене лифтового оборудования из городского бюджета выделят 100 млн рублей, ещё 13,2 млн соберут жители. Сбор средств планируют завершить 12 апреля.

Работы по замене лифтов уже идут по 49 адресам, там заменят 165 подъемников. Работы планируют завершить до 1 июня. По десяти адресам работы начнутся уже на этой неделе, а аукцион по определению подрядчика для проведения работ ещё на шести домах состоится 19 апреля. Приемку новых лифтов будут проводить комиссии с участием жителей домов.