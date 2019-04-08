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В Туле контрактник купил поддельный диплом, чтобы повысить свою зарплату

В Туле контрактник купил поддельный диплом, чтобы повысить свою зарплату

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве и приговорил к штрафу на 40 тысяч рублей.

Тульский гарнизонный военный суд рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек проходил службу в звании младшего сержанта.

Желая получить звание прапорщика и увеличить своё денежное довольствие, военный предоставил командованию части фиктивный диплом о среднем профессиональном образовании, купленный им у неустановленного лица.

На протяжении длительного времени молодой человек незаконно получал денежное довольствие, исчисленное из оклада по званию прапорщика. Сумма причиненного государству ущерба превысила 123 тысячи рублей.

Подсудимый свою вину признал. Судом ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении лица, продавшего осужденному поддельный документ, выделено в отдельное производство.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 +1
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