«Стопхам» на улице Белкина в Туле: на тротуаре больше не припаркуешься

С просьбой оградить пешеходную дорожку от проезжей части обратились жители близлежащих домов к главе администрации Тулы.

Туляки отметили, что большое количество автомобилей паркуются на пешеходной дорожке и газоне около сквера «Славянский бульвар». Евгений Авилов поручил начальнику главного управления по Советскому территориальному округу установить бетонные сферы вдоль тротуара. Специалисты приступили к установке сфер сегодня, 29 марта.