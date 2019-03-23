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За неделю сотрудники тульского МЧС потушили 39 пожаров
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

За неделю сотрудники тульского МЧС потушили 39 пожаров

Большинство из них произошли из-за пренебрежения элементарными правилами пожарной безопасности.

За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Тульской области осуществлено 209 выездов. На территории региона было зарегистрировано 39 пожаров, на которых спасено 3 человека. 

Как показывает статистика, основное количество пожаров происходит в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. В большинстве случаев начавшийся пожар можно потушить самостоятельно, если вовремя принять необходимые меры. 

Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. Пламя может распространяться молниеносно, а поэтому при любом возгорании первым делом нужно вызывать пожарных. Необходимо знать, что чаще всего люди гибнут именно от угарного газа, а не от огня. Дым всегда поднимается вверх, поэтому первая рекомендация в задымленном помещении - стараться дышать как можно реже, лечь на пол и выбираться ползком. Проветривать горящее помещение нельзя - от притока кислорода огонь быстро разгорается. По возможности плотно закрывать за собой двери, ограничивая приток кислорода в помещение.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: соблюдая требования пожарной безопасности, Вы убережете себя и своих близких от пожара. Регулярно проводите осмотр и ремонт электропроводки и электрооборудования. Не оставляйте без присмотра детей. Не курите в постели. Имейте в наличии огнетушитель и умейте им пользоваться. При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) незамедлительно сообщите по телефону 112.

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Автор: Юлия Александрова, 24 марта 2019, в 14:00 +3
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