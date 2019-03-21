Ремонт дорог в 2019 году: какие улицы выбрали туляки?
На сайте «Открытый регион 71» был проведен опрос, в котором могли принять участие все желающие.
В Тульской области определен перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Формирование перечня проходило с учетом мнения жителей региона.
На сайте «Открытый регион 71» был проведен опрос, в котором могли принять участие все желающие. Улицы, получившие наибольшее число голосов, были включены в план ремонта.
Туляки проголосовали за ремонт улиц Оборонной, М. Горького, Майской и Одоевского шоссе.
Эти же объекты набрали большое число голосов граждан и на сайте ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Пользователи отмечали, что ремонт необходим из-за близости улиц к рынкам, торговым центрам, учебным заведениям, а также из-за большого транспортного потока.
Кроме того, планируется отремонтировать участки дорог «Кимовск-Новольвовск» в Кимовском районе и «Алексин-Петрищево» в Алексинском районе, также обозначенные на карте ОНФ.
– При отборе объектов для ремонта учитывались поручения
Сообщается, что работы планировались с учетом результатов диагностики автомобильных дорог и количества горожан, заинтересованных в ремонте той или иной улицы.