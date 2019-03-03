В Туле блогер раздал прохожим 500 батонов

Автор канала «Слово пацана» Роман 1 марта провел в Туле возле ТРЦ «Макси» акцию — раздал 500 батонов.

- Да, я понимаю, что это мелочь, но цель — показать вам, зрителям, что неожиданное доброе дело может сделать настроение человеку на весь день! Призываем вас быть внимательными и добрыми к людям вокруг вас, — написал автор.

В основном, туляки, которые подходили к парню за бесплатным хлебом, просто благодарили. Были и сомневающиеся: «А хлеб просроченный?», «За кого-то голосовать надо?», «Где подписаться?», «Это реклама?».

Много было пенсионеров, бабушек, которые подолгу желали автору акции здоровья. Была и молодежь — продавцы, охранники. Многие просили — «Дайте парочку!», парень не отказывал.

Смотрим видео:

В пояснении к видео на Youtube автор акции и канала «Слово пацана» Роман написал обращение:

- Бесплатный хлеб! Мы раздали 500 батонов хлеба, технически сделать это было не так просто. Найти машину для хлеба, разукрасить её, написав «хлеб», закупить всё день в день и раздать 500 батонов.

Видео снималось в Туле и без помощи туляков не обошлось! Огромное спасибо подписчику Кириллу и его друзьям за колоссальную помощь! Подробности съёмок выложу в своём инстаграме.

500 батонов хлеба объём не маленький, но на раздачу у нас ушло чуть более часа! Давки и толкучки не было, все улыбались мне, а я им!)

И да, я понимаю, что это мелочь, но цель — показать вам, зрителям, что неожиданное доброе дело может сделать настроение человеку на весь день! Призываем вас быть внимательными и добрыми к людям вокруг вас).

В комментариях к видео в тульских группах мнения разделились. В основном, благодарят, мол, добрая душа и большой молодец. Другие, наоборот, хают тех, кто «может по десять таких батонов купить, берут по несколько на халяву». Справедливо или нет — решать вам ;).

— После ролика «скупил продукты часть 3», который мы снимали в Туле, мне написал подписчик Кирилл и предложил помощь, на случай, если я ещё раз буду в их краях, — рассказал Роман в своем инстаграме. — Мне пришла мысль раздать хлеб прямо с машины. Мы хотели использовать необычную машину, особенную, по типу того, на которых раньше развозили хлеб. Найти такую оказалось очень сложно. Но Кирилл нашел! В Туле я был уже в 8 утра, мы забрали хлеб и поехали на место раздачи. Кстати, забрать хлеб — не просто. На производстве цену давали больше чем в магазине, а в магазине такого количества не найдёшь.

Авторы «Слова пацана» уже раздавали пенсионерам конфеты в разных городах, скупали редиску-морковку у бабушек, торгующих на улицах, свозили многодетную сельскую семью в Москву. Канал активно собирает донаты и помощников. Кстати, во всех соцсетях Роман тщательно скрывает свое лицо.