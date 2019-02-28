Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Кимовске полностью восстановили водоснабжение
По состоянию на 12.45 вода вернулась в дома.
В Кимовске полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Напомним, из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм более 1400 домов различной этажности на несколько часов остались без воды.
На месте происшествия работала оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
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