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В Кимовске полностью восстановили водоснабжение
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Кимовске полностью восстановили водоснабжение

По состоянию на 12.45 вода вернулась в дома.

В Кимовске полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм более 1400 домов различной этажности на несколько часов остались без воды.

На месте происшествия работала оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:49 +1
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