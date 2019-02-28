Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По состоянию на 12.45 вода вернулась в дома.

В Кимовске полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм более 1400 домов различной этажности на несколько часов остались без воды.

На месте происшествия работала оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.